Общие потери россиян с начала полномасштабной войны уже превысили 730 тысяч.

Российские оккупационные войска в результате своего вторжения в Украину продолжают нести значительные потери от украинских Сил обороны. Так, за минувшие сутки уничтожено еще 1020 врагов, а общие потери россиян с начала полномасштабной войны составляют уже 730 тысяч 740 человек, сообщает Генштаб.

Также ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику. В частности, за сутки уничтожено 4 танка, 17 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем.

Также украинские бойцы отминусовали 1 БПЛА оперативно-тактического уровня, 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу специальной техники.

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Потери России в Украине - последние новости

Как отмечал военный обозреватель Александр Коваленко, российские потери в ноябре идут на рекорд по трем показателям - живая сила, пехотная бронетехника и автотранспорт. В частности, абсолютный рекорд в потерях личного состава, по мнению Коваленко, подтверждает рост дефицита боевой техники, из-за чего россиянам приходится больше полагаться на живую силу. А высокие потери в пехотной бронетехнике Коваленко объясняет явной спешкой россиян в попытках захватить как можно больше украинской территории.

Кроме того, спутниковые снимки баз хранения свидетельствуют, что из-за огромных потерь на фронте Россия снимает с хранения и отправляет на восстановление даже совершенно непригодные танки.

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