Российские захватчики вряд ли готовят большую десантную операцию для высадки на правый берег Херсонщины. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире на Радио NV.
"Я не могу сказать, что там есть угроза большой десантной операции по аналогии с высадкой союзников в Нормандии, когда были сотни судов с множеством людей", - сказал Ступак.
В то же время эксперт обратил внимание на слова начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина о наличии у захватчиков 300 лодок, которые они могут применить для высадки. Однако, как отметил Ступак, пока нет информации о том, сколько личного состава они могут для этого привлечь.
"Нет никаких упоминаний о тяжелой технике. Так что, тяжелой техники не будет? Если будет такая высадка, то что, только людьми? Мы помним, как наши Вооруженные силы в 2023 году держали плацдарм в Крынках. Насколько это было сложно, кровопролитно, когда наши военные буквально в зубах тянули на этих лодках провизию, воду, медикаменты, боекомплект...", - добавил эксперт.
Он считает, что россиянам аналогично сложно будет, если они попытаются закрепиться на правом берегу Днепра.
"Я предполагаю, что эти 300 лодок подготовлены для того, чтобы постоянно держать в напряжении наши войска, держать наших защитников и гражданских на правом берегу Херсонской области. Конечно, они будут высаживаться на островках, создавать какие-то позиции, обстреливать город Херсон", - сказал Ступак.
По его словам, уже фиксируются попытки высадки небольших диверсионных групп на территории Херсона, но украинские военные, операторы БПЛА постоянно следят за ситуацией.
"По состоянию на сейчас я бы панику не разгонял, не говорил бы, что там готовится большой прорыв, большой десант, но ситуацию надо держать на контроле, что и делают наши Вооруженные силы", - подчеркнул Ступак.
Возможное форсирование россиянами Днепра в Херсонской области
Недавно глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил Financial Times, что Россия собрала до 300 лодок, готовя операцию по наступлению на Херсон.
В Силах обороны юга объяснили, что войска РФ хотят создать на правом берегу плацдарм, чтобы заставить украинское командование перебрасывать в этот район больше сил и средств.