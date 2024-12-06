Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сомневается, что попытка высадки врага будет масштабной.

Российские захватчики вряд ли готовят большую десантную операцию для высадки на правый берег Херсонщины. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире на Радио NV.

"Я не могу сказать, что там есть угроза большой десантной операции по аналогии с высадкой союзников в Нормандии, когда были сотни судов с множеством людей", - сказал Ступак.

В то же время эксперт обратил внимание на слова начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина о наличии у захватчиков 300 лодок, которые они могут применить для высадки. Однако, как отметил Ступак, пока нет информации о том, сколько личного состава они могут для этого привлечь.

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"Нет никаких упоминаний о тяжелой технике. Так что, тяжелой техники не будет? Если будет такая высадка, то что, только людьми? Мы помним, как наши Вооруженные силы в 2023 году держали плацдарм в Крынках. Насколько это было сложно, кровопролитно, когда наши военные буквально в зубах тянули на этих лодках провизию, воду, медикаменты, боекомплект...", - добавил эксперт.

Он считает, что россиянам аналогично сложно будет, если они попытаются закрепиться на правом берегу Днепра.

"Я предполагаю, что эти 300 лодок подготовлены для того, чтобы постоянно держать в напряжении наши войска, держать наших защитников и гражданских на правом берегу Херсонской области. Конечно, они будут высаживаться на островках, создавать какие-то позиции, обстреливать город Херсон", - сказал Ступак.

По его словам, уже фиксируются попытки высадки небольших диверсионных групп на территории Херсона, но украинские военные, операторы БПЛА постоянно следят за ситуацией.

"По состоянию на сейчас я бы панику не разгонял, не говорил бы, что там готовится большой прорыв, большой десант, но ситуацию надо держать на контроле, что и делают наши Вооруженные силы", - подчеркнул Ступак.

Возможное форсирование россиянами Днепра в Херсонской области

Недавно глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил Financial Times, что Россия собрала до 300 лодок, готовя операцию по наступлению на Херсон.

В Силах обороны юга объяснили, что войска РФ хотят создать на правом берегу плацдарм, чтобы заставить украинское командование перебрасывать в этот район больше сил и средств.

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