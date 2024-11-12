Корреспондент издания заявил, что, несмотря на подготовку фортификаций, этого недостаточно, чтобы исправить проблему.

Вооруженные силы Украины находятся в беде из-за нехватки количества пехотинцев и других важных компонентов снабжения, заявляет корреспондент Sky News Стюарт Рамзи, находясь на востоке Украины. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ хорошо окопались на Донбассе, они все равно страдают из-за огромной проблемы с численным составом.

"Им приходится использовать американские танки в пехотных маневрах только для поддержки бойцов, потому что у них просто не хватает людей на земле для проведения наступательных атак", - отметил Рамзи.

Кроме того, по его словам, "абсолютно жизненно необходимо" получение Украиной помощи от западных союзников, включая США, в тот момент, когда существуют опасения о сокращении поддержки Соединенных Штатов после победы Дональда Трампа на выборах президента.

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Ранее УНИАН сообщал, что темп войны растет, а россияне адаптируются к своим ошибкам. Хотя, по словам капитана НГУ Владимира Назаренко, потери России продолжают расти, но Кремль готов к этому.

Кроме того, россияне пытаются собрать ударный кулак на одном из направлений.

"Все говорят об огромном преимуществе России, и мы видим это преимущество в выносливости. На самом деле они не ведут войну на истощение, потому что могли бы экономить немножко своих "ванек" и "побеждать" спокойнее, если считают, что могут нас победить. Но они сейчас пытаются постоянно бросаться в бой. Поэтому мы видим, что враг спешит, нервничает", акцентировал военный.

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