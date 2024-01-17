Сейчас наблюдается максимальный уровень интеграции сектора безопасности и обороны Беларуси и России.

Привлечение беларуских сухопутных войск до войны против Украины остается голубой мечтой российского диктатора Владимира Путина.

"Голубой мечтой Путина остается привлечение беларуской армии к наземным операциям на стороне российских оккупантов против Украины. Но, тем не менее, за все время полнометражного вторжения, несмотря на прямые и косвенные уговоры, давление, Путин этого не достиг. И сейчас ситуация, пока, не изменилась", - сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во время пресс-конференции.

Он сказал, что в то же время, продолжаются разного рода обучение и взаимодействие.

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"Речь идет о так называемом Союзном государстве. О максимальном уровне интеграции сектора безопасности и обороны. Это останется и останется. Эти учения известны. Они, в определенной степени, носят пропагандистский характер", - добавил Юсов.

Представитель ГУР уточнил, что взаимодействие между Россией и Беларусью.

"В секторе безопасности фиксировалась передача вооружений, техники, боекомплектов. Это все было. Но наземная сухопутная армия Беларуси не привлекалась и пока не привлекается к войне против Украины", - сказал Юсов.

При этом, он сказал, что это не повод расслабляться.

"Мы, конечно, отслеживаем ситуацию на границе. И что касается в целом беларуского направления, но, пока, ситуация, неизменная. Все остальное - это чтобы привлекать внимание и преувеличивать или акцентировать: что точно известно, завтра нападут из Беларуси. Это неоднократно мы проходили и с этим сталкивались", - отметил Юсов.

Он советует обращать внимание на официальные источники и официальные сообщения. Также Юсов сказал, что вероятность новой волны мобилизации в РФ существует.

"Но, скорее всего, уже после так называемых выборов президента РФ", - рассказал Юсов.

По его информации, сейчас в РФ продолжаются мобилизационные мероприятия. Это касается рекрутинга и принудительного подписания контрактов, привлечения другим способом международных наемников и заключенных. Кроме того, он сказал, что угроза передачи Ираном баллистических ракет в Россию существует.

"ВПК государства-агрессора не справляется с планами и у них есть нехватка. Есть нехватка БПЛА, снарядов для артиллерийских систем, и в том числе ракетного вооружения, и в частности, баллистики. Они пытаются искать это в мире. И страны, в принципе, известны. И есть ли угроза? Запросы такие были и попытки в течение 2023 года. Пока не зафиксировано передачу и применение. Но, конечно, это то, что отслеживает Украина и наши партнеры", - рассказал Юсов.

Угроза из Беларуси - последние новости

Беларуские военнослужащие пройдут учения на территории Российской Федерации. В ходе занятий "акцент будет сделан на опыт, приобретенный вооруженными силами России во время проведения специальной военной операции".

В свою очередь экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что беларуские военные вряд ли вступят в войну против Украины после учений с россиянами. Диктатор Александр Лукашенко хитер и умеет "петлять".

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