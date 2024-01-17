Пока не ясно, как новая доктрина применяется в отношении тактического ядерного оружия.

Беларусь добавила пункт об использовании тактического ядерного оружия к своей новой военной доктрине. По мнению американских аналитиков из Института изучения войны, это сделано, чтобы отразить размещение Россией этого вида вооружения в стране в 2023 году.

Как сообщается в отчете ISW, это первый раз, когда проект новой военной доктрины Беларуси предусматривает применение российского тактического ядерного оружия.

По словам экспертов, пока неясны особенности того, как новая доктрина применяется в отношении тактического ядерного оружия. Аналитики не обнаружили никаких признаков того, что Россия или Беларусь стремятся к ядерной эскалации, и продолжают считать, что применение ядерного оружия Россией или Беларусью остается маловероятным.

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Российская ядерка в Беларуси

Как писал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин объявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси по личной просьбе белорусского диктатора Александра Лукашенко. Впоследствии он уточнил, что размещение ядерного оружия в Беларуси "идет по плану".

В конце августа президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что Россия перебрасывает ядерное оружие малой дальности в Беларусь.

WSJ недавно написал, что Россия разворачивает ядерное оружие в Беларуси рядом с границами НАТО.

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