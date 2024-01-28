Противник вывел на дежурство дополнительные ракетоносители.

В Черном море втрое выросло количество ракет типа "Калибр". Враг не прекращает маневры корабельной группировки и системно повышает уровень напряжения.

"В Черном море вновь увеличена корабельная группировка до 11 единиц и добавлено на боевое дежурство ракетоносители. Сейчас на выходе в море находится два надводных и два подводных ракетоносителя", - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram

Говорится, что при этом суммарный залп ракет типа "Калибров" может достигать 24 единиц.

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"Уровень ракетной угрозы - чрезвычайно высокий! Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, реагируйте оперативно", - отмечают военные.

Еще примерно час назад в акватории Черного моря ВСУ фиксировали семь кораблей вражеского флота, среди которых было два ракетоносителя снаряженные с 8-ю "Калибрами". В Азовском море на боевом дежурстве находится один российский корабль.

Ситуация в Черном море - последние новости

Утром 28 января в Черном море было два ракетоносителя ЧФ РФ. Всего на боевом дежурстве, в акватории, находилось восемь российских кораблей. Среди них - две подводных лодки, снаряжение которых - до восьми ракет типа "Калибр", поддерживали уровень ракетной опасности на отметке "очень высокий".

Утром 27 января ВСУ предупредили население о чрезвычайно высокий уровень ракетной угрозы в Черном море, где находилось четыре ракетоносителя РФ. Тогда в акватории дежурило семь единиц Черноморского флота России, среди них - два надводных и два подводных ракетоносителя - к малому ракетному катеру добавился фрегат и суммарный залп "калибров" составил более двух десятков единиц.

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