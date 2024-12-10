В то же время эксперт рассказал о сложной ситуации в Курахово.

Покровское и Кураховское направления являются двумя самыми сложными на фронте. Об этом в эфире "24 Канала" заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Возьмем статистику за ноябрь. Наибольшая численность, почти 1400 боестолкновений за месяц произошло именно в Курахово. И около 1200 - это Покровск. Все остальные - это 400, 300, где-то еще меньше. То есть количество боестолкновений (на других направлениях, - УНИАН) значительно меньше. Поэтому эти две локации для россиян сейчас в наибольшем приоритете", - сказал Ступак.

В частности в Курахово, по словам эксперта, ситуация крайне сложная. В частности, россияне ежедневно продвигаются на "100-200 метров" в районе Кураховского водохранилища.

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"Они подошли почти вплотную к дороге, которая соединяет Курахово с Запорожьем. На прошлой неделе наши военные уже говорили, что очень существенно усложнена логистика для нас. Потому что с другого направления подошли россияне к дороге и начали обстреливать наш автотранспорт. Неважно, военных, медицинских также, гражданские - безразлично. Во всех стреляют. Ситуация очень сложная. И возможно в ближайшее время мы услышим новости об отходе наших военных из Курахово", - добавил Ступак.

В то же время эксперт отметил, что у россиян начались проблемы с мобилизацией военнослужащих в свои ряды. По его словам, это происходит уже в течение двух месяцев.

"По данным западных аналитиков, последние два месяца - это тот период, когда в российскую армию идет людей меньше, чем гибнет на фронтах. Раньше ситуация была противоположная - уходило больше, чем погибало и был определенный профицит ежемесячно. И это помогало армии РФ постоянно поддерживать темп наступательных действий. Кремль это учитывает, уже начались определенные инструкции от администрации Путина к местным властям относительно того, как обращаться с ветеранами, как их трудоустраивать. Чтобы они не чувствовали себя брошенными, не шли в оппозицию или криминал", - пояснил Ступак.

Российско-украинская война: что надо знать

Ранее представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что РФ накопила около 150 тыс. своих военных на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. По его словам, больше всего военных РФ сосредоточила именно в районе Покровска.

Между тем в ВСУ сообщили об удачной контратаке Сил обороны Украины в районе Торецка. Отмечается, что благодаря операции украинские защитники освободили несколько позиций от врага.

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