Самым сложным направлением на передовой остается Кураховское.

Завершился 995-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Российские захватчики продвинулись на востоке – враг оккупировал Ровнополь Донецкой области.

"Враг оккупировал Ровнополь, а также продвинулся возле Плехового, Новой Ильинки, Новодмитровки, в Петровке, Антоновке, Вознесенке и Новоселидовке", – сообщает проект DeepState.

Официального подтверждения этой информации сейчас нет.

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По данным аналитиков, Кураховское направление остается самым сложным на фронте. С начала ноября там произошло уже 690 боевых столкновений с противником.

"Тяжелой ситуация остается на Покровском участке, но изменений на карте не так много. Значительная активность врага наблюдается и на Купянском, Времевском и Лиманском отрезках", – пишет DeepState.

За первые 13 дней ноября ситуация на разных направлениях выглядит так:

Кураховское – 690 столкновений;

Покровское – 435;

Лиманское – 163;

Купянское – 145;

Купянское – 145;

Времевское – 130;

Торецкое – 92;

Харьковское – 77;

Приднепровское – 50;

Краматорское – 30.

Наименьшую активность за это время россияне проявляли на Ореховском и Северском направлении. По данным проекта, там произошло 24 и 23 боевых столкновения соответственно.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 14 ноября по состоянию на 22:00 на передовой произошло 138 боевых столкновений с противником.

Тем временем российские захватчики продолжают совершать военные преступления на украинской земле. Вражеские военные расстреляли мирную жительницу в Донецкой области, сообщили в Офисе генпрокурора. Россияне убили ее 10 ноября – это произошло в окрестностях села Терны Лиманской громады.

Кроме того, враг атакует Украину различным оружием. Вечером 14 ноября россияне массированно атаковали Одессу. Известно об одном погибшем и 8 пострадавших. Среди пострадавших – 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести находится в больнице. Также в тяжелом состоянии госпитализирован 22-летний парень.

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