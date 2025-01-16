Нынешний президент США обеспокоен потенциальным ростом технологического промышленного комплекса.

Нынешний президент США Джо Байден заявил, что в стране формируется олигархия, которая рискует навредить демократии. Он обвинил зарождающийся "технологический промышленный комплекс" в опасной концентрации богатства и власти в Штатах, сообщает Financial Times.

Во время своего последнего обращения к американцам из Овального кабинета вечером 15 января Байден заявил, что некоторые союзники новоизбранного президента США Дональда Трампа получат "опасную концентрацию власти" и смогут злоупотреблять ею, отметилии в издании. В частности, нынешний глава Белого дома говорил о "немногих сверхбогатых людях", очевидно намекая на миллиардера Илона Маска, который имеет тесные связи с республиканцем.

"Я также обеспокоен потенциальным ростом технологического промышленного комплекса, который может представлять реальную опасность и для нашей страны. Американцы оказываются погребены под лавиной дезинформации, что позволяет злоупотреблять властью. Свободная пресса разрушается. Редакторы исчезают. Социальные сети отказываются от проверки фактов", - сказал Байден в своем обращении.

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В издании поделились, что рейтинги одобрения Байдена достигли новых минимумов, поскольку он решил не только покинуть пост президента, но и завершить свою политическую карьеру в Вашингтоне, которая длилась более пяти десятилетий. Всего 36,7% американцев одобряют его деятельность на посту президента, согласно данным опроса FiveThirtyEight.

Тем не менее Байден в своей речи выразил надежду, что в будущем американцы будут оценивать его достижения более благосклонно.

"Потребуется время, чтобы в полной мере ощутить влияние всего, что мы сделали вместе, но семена посажены, они будут расти и цвести еще не одно десятилетие", - подчеркнул он.

В издании напомнили, что во время своего президентсткого срока Байден отметился рекордным рынком труда и активным восстановлением после пандемии коронавируса, а также рядом законодательных достижений в области экономики. Тем не менее США столкнулись с высоким уровнем инфляции, что возмутило огромное количество американцев.

Во внешней политике Байден поставил себе в заслугу поддержку Украины после полномасштабного вторжения России, но его реакция на конфликт на Ближнем Востоке, включая решительную поддержку военной агрессии Израиля в секторе Газы, вызвала негативную реакцию со стороны прогрессивных демократов, добавили в издании.

Помимо этого Байдену удалось только при помощи помощников Трампа заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС, отметили в издании.

"Этот план был разработан и согласован моей командой и будет в значительной степени реализован приходящей администрацией. Именно поэтому я попросил свою команду полностью информировать будущую администрацию, потому что именно так и должно быть - работать вместе, как американцы", - сказал нынешний президент США в начале своего выступления.

Другие заявления Байдена

Ранее президент США Джо Байден во время своей итоговой пресс-конференции высмеял российского диктатора Владимира Путина за провал "трехдневной СВО". Он заявил, что Россия стала слабее, а Запад сильнее.

Кроме того, озвучил четкое послание к украинцам после массированного удара РФ по городам и энергетической инфраструктуре Украины, осуществленного в ночь на 28 ноября. Штаты вместе с более 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу, подчеркнул американский лидер.

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