Вражеский танк пытался обстрелять позиции украинский военных в Донецкой области.

Украинские операторы БпЛА с помощью FPV-дрона прицельным ударом уничтожили российский танк на Покровском направлении. Успешную работу провела ударная группа "Комары" отдельного сводного разведывательно-ударного отряда "Бродяга", сообщает Kyiv Post.

"Оккупанты провели очередной штурм при поддержке танков и другой бронетехники на Покровском направлении в Донецкой области. Российский танк пытался обстрелять наши позиции, но был уничтожен с помощью дрона", - рассказал командир экипажа, который уничтожил танк, с позывным "Соль".

На видео с камеры беспилотника сперва видно прямое попадание в танк, а затем сильный пожар. Качество видеозаписи не позволяет точно определить, какая модель танка пострадала.

В то же время издание отметило, что примерная стоимость беспилотника, который использовали украинские бойцы в этой операции, 15-20 тысяч гривен. Это резко контрастирует со значительно более высокой стоимостью уничтоженного оборудования. Например, стоимость более старого советского Т-72 может стоить почти полмиллиона долларов. Стоимость нового танка Т-72 колеблется от 3-4 млн долларов в зависимости от комплектации.

"Беспилотники FPV, которые могут сбрасывать взрывчатку или выполнять функции дронов-камикадзе, наносят большой вред на поле боя. Российский военный недавно призвал в социальных сетях использовать дробовики, чтобы противостоять украинским беспилотникам", - говорится в материале.

По словам пилота БпЛА 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Дмитрия Лысенко, во время его пребывания на передних позициях самое страшное - это дроны. Он отметил, что вражеские снаряды могут лететь и промахнуться, а дроны попадают в цель с помощью камеры на нем.

Удары Сил обороны по оккупантам - последние новости

Как писал УНИАН, украинские дроны поразили самую необычную цель России за все время войны. Силы обороны ударили по тепловозу, который вез топливо и ехал из Донбасса в Крым, что свидетельствует о плохой логистике врага.

Из-за таких массовых атак украинских дронов, россиянам выдают рюкзаки-РЕБы, которые глушат связь между дроном и оператором.

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