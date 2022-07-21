По информации военных, враг делает это с целью психологического давления на гражданское население.

Враждебные обстрелы тыловых населенных пунктов оккупанты ведут с целью психологического давления на гражданское население.

Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона, комментируя удары по городу Никополь Днепропетровской области.

"Скорее всего, они просто обустроили себе огневую позицию, которая пока не поражена и может наносить вред. И это психологическое давление, что на другом берегу, где нет физического присутствия, враг имитирует контроль над ситуацией. Массированный обстрел другого берега создает впечатление, что скоро они продвинутся туда, но это чисто психологическое давление, попытка сымитировать свою мощность", - сказала она.

По информации Гуменюк, ВСУ в ближайшее время планируют уничтожить огневые точки, из которых обстреливают Николаев и Николаевскую область.

"Они продолжают бить по тем участкам, которые мы считаем крепостями, форпостами и оплотами нашего сопротивления, как Николаев и Николаевская область. Саму Николаевскую область также этой ночью обстреливали. К счастью, удары пришлись вне населенных пунктов, но это вызывает пожары, горит урожай, и спасатели имеют очень много работы. К счастью, нет жертв. К сожалению, эти обстрелы будут продолжаться, но мы имеем чем ответить, мы знаем и высчитываем направления, с которых они осуществляются. Поэтому я думаю, что скоро мы прекратим те огневые точки, которые на данный момент так беспокоят наш тыловой район", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 20 июля ночью российские оккупанты из "Градов" обстреляли жилой квартал в Никополе, в результате чего два человека погибли.

Оккупанты выпустили более 30 реактивных снарядов. Предварительно, кроме двух погибших, девять-ранены. Шестеро пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Самому маленькому раненому всего три года.

Обстрелом полностью разрушены 3 частных дома, с десяток - повреждены.

Впоследствии жителей Никополя местные власти призвали переехать во временные помещения вглубь территории района в связи с вражескими обстрелами из оккупированного Энергодара.

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