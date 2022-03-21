Уничтожено два БПЛА врага / facebook.com/donikroman
Украинские защитники в Харьковской области сбили два вражеских беспилотника "Орлан".
В Сети появилось несколько фото с места событий.
БПЛА полностью разрушены. Волонтер Роман Доник отметил, что не может рассказать, чем именно сбили беспилотники.
"Минус два "Орлана". Чем сбивали не важно. Но сбили", - отметил Доник.
Беспилотники сбили на Харьковщине / фото facebook.com/donikroman
"Орлан-10" - это российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.
Напомним, что за предыдущие сутки были поражены 7 воздушных целей оккупанта, нанесены сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силы врага.