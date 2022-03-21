Количество трофеев украинских защитников увеличивается.

Украинские защитники в Харьковской области сбили два вражеских беспилотника "Орлан".

В Сети появилось несколько фото с места событий.

БПЛА полностью разрушены. Волонтер Роман Доник отметил, что не может рассказать, чем именно сбили беспилотники.

"Минус два "Орлана". Чем сбивали не важно. Но сбили", - отметил Доник.

"Орлан-10" - это российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

Напомним, что за предыдущие сутки были поражены 7 воздушных целей оккупанта, нанесены сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силы врага.

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