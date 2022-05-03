Противник поддерживает свое наступление, в частности, ракетными ударами, отметил командующий сил обороны.

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев отмечает, что обстановка на востоке Украины является сложной, но контролируется Вооруженными силами Украины.

Как говорится в сообщении Командования Объединенных сил ВС Украины в социальной сети Facebook, Наев с рабочей поездкой посетил подразделения, которые защищают позиции на территории Луганской и Донецкой областей.

"Противник ежедневно пытается штурмовать наши оборонительные рубежи батальонными тактическими группами. Свое наступление враг поддерживает авиационными и ракетными ударами, огнем реактивных систем залпового огня и артиллерийским огнем всех калибров и минометами", - заявил Наєв.

Также командующий силами обороны отметил героизм и профессионализм украинских воинов.

"Работа по усилению каждой группировки на угрожаемых направлениях продолжается ежедневно. Обстановка является сложной, но контролируется Вооруженными Силами Украины. Мы выполняем то, что положено", - подытожил Наев.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину.

Сперва противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Херсон, Чернигов, Львов, Николаев, Одессу и Мариуполь. Противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

Позже стало известно, что враг пошел в наступление на востоке нашего государства.

Наши воины давали достойный отпор противнику. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 3 мая в нашей стране уже уничтожено около 24,2 тыс. оккупантов.

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