Тот якобы заявил, что российская армия намного превосходит украинскую и способна "перемолоть" ее.

Россияне запустили новый фейк о мощи своих войск, которую якобы подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, на этот раз они придумали цитату госсекретаря США Энтони Блинкена. Тот якобы заявил, что российская армия намного превосходит украинскую и способна "перемолоть" ее.

"На самом деле государственный секретарь США в интервью CNN сказал: "Развязанная кремлевским лидером война против Украины обречена на поражение, и даже несмотря на получение контроля над некоторыми украинскими городами Путину суждено проиграть из-за мужества и жесткого сопротивления украинцев". Кого они решили обмануть? Весь мир уже смеется над их "мощной" армией. Все, на что они способны - коварно обстреливать мирное население", - заявили в Центре.

Как сообщал УНИАН, YouTube заблокировал канал путинского пропагандиста Соловьева.

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