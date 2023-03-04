За сутки украинские Воздушные силы отлично поохотились – как в небе, так и на земле.

За сутки украинские защитники сбили вражеский Су-34 и 8 разведывательных и ударных беспилотников разных типов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях. Также, наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и 8 разведывательных и ударных БПЛА разных типов" , – говорится в сообщении.

Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, склад боеприпасов, 2 склада ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Видео дня

Война в Украине – текущая обстановка

За сутки украинские защитники отбили более 150 атак противника, который не оставляет попыток окружить Бахмут. Кроме того, оккупанты атакуют на ряде участков фронта – на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что украинские войска готовятся выйти из Бахмута, угроза окружения которого стала очень высокой. Подрыв мостов указывает на это.

Накануне ВСУ сбили российский штурмовик Су-34 в 25 км от линии фронта над территорией, контролируемой оккупантами. По мнению военного эксперта Александра Коваленко, это может указывать на появление в руках ВСУ более дальнобойных средств ПВО, чем было до сих пор.

Вас также могут заинтересовать новости: