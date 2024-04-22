Страны Европы могут предоставить Украине оружие со своих складов, которое потом компенсируют Соединенные штаты.

После подписания Байденом законопроекта о помощи Украине, в течение 24-48 часов начнет работать логистика для передачи Киеву вооружения.

Об этом заявил в эфире телемарафона военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он заявил, что речь идет о трех логистических вариантах.

"Логистику следует разделить на три группы. Первая - это морскими путями, это транспортные и военно-транспортные суда. Они вмещают значительно больше груза, но этот процесс занимает значительно больше времени. Скорее всего, это в первую очередь будет касаться техники, механизированного компонента: артиллерии, ББМ и т.д.", - сказал эксперт.

Ко второй составляющей, по словам Коваленко, относят авиационную компоненту.

"Военно-транспортная авиация Воздушных сил США имеет значительно меньшую возможность перевозки в плане объемов. Но это значительно быстрее, чем когда речь идет о морской компоненте. Как только эти самолеты сядут в Европе, а это меньше, чем 24 часа, начинается сухопутная логистика через европейские страны", - рассказал Коваленко.

Существует и третья возможность для Соединенных штатов передать Украине оружие, говорит эксперт.

"Третья компонента - это на территории Европы есть определенная доля необходимой номенклатуры или боеприпасов, или техники, которая может отправляться в Украину. Кроме того, могут быть договоренности с некоторыми европейскими странами - они могут передавать Украине свою технику, которая есть у них на учете. А через некоторое время США им это компенсируются со своих складов или производства", - пояснил Коваленко.

Помощь США Украине - что известно

20 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о передаче десятков миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Документ еще должен принять Сенат, затем его дадут на подпись президенту Джо Байдену.

По словам военнослужащего 109-го батальона ВСУ Егора Фирсова с Авдеевского направления, сейчас защитники видят перспективу от получения американской помощи. Они надеются как можно быстрее использовать ее на передовой.

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