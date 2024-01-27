Россияне сбросили две управляемые авиабомбы на трехэтажку, поисковая операция продолжалась почти две недели.

В поселке Нью-Йорк (Донецкая область) завершен разбор завалов разрушенного в результате обстрела 15 января дома. Спасатели вытащили из-под завалов тела пяти человек. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадим Филашкин и обнародовал соответствующее фото.

Как известно, россияне сбросили две управляемые авиабомбы на трехэтажку в Нью-Йорке, в результате чего три человека получили ранения, еще пятеро оставались под завалами.

"Поисковая операция длилась почти две недели - спасатели нашли останки тел всех пятерых погибших. Вечная память жертвам российской агрессии", - написал Филашкин.

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На Запорожском направлении аэроразведчики эффектно уничтожили оккупантов и обнародовали соответствующее видео. Кроме того, украинские бойцы взяли в плен одного российского военного - "он пополнит обменный фонд".

Как сообщили в Нацгвардии, была обнаружена группа противника, передвигавшаяся на поле боя в сторону украинских позиций. После установления целей с помощью FPV-дронов было нанесено несколько ударов по вражеским военным.

Ранее УНИАН сообщал, что россияне расконсервировали редкие пушки М-46. Как отмечает издание Defence Express, они изготавливались с 1946 по 1950 годы, имеют нестандартный как для сухопутных российских войск калибр 130 мм, на хранении враг имел лишь 350 орудий этого типа. Снаряды к ним россияне могут получать из Северной Кореи.

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