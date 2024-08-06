Взрывы раздавались в районах Суджа, Коренево, Льговский, Белевский, Курчатовский и Октябрьский.

В Курской области России этой ночью прогремели мощные взрывы в нескольких населенных пунктах. В регионе работали силы и средства ПВО.

Как сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, громко было в таких районах: Суджа, Коренево, Льговский, Белевский, Курчатовский и Октябрьский.

Местные власти сначала дважды объявляли ракетную опасность, а потом - о дроновую атаку, и о работе ПВО. Смирнов заявил, что было сбито 26 украинских ударных дронов.

Атаки на РФ

Украина регулярно атакует военную и энергетическую инфраструктуру страны-агрессора.

В конце июля произошла одна из рекордных атак - ВСУ поразили российский аэродром "Оленья", который расположен на расстоянии 1800 км от Украины в Мурманской области. В ГУР заявили, что эти удары были очень чувствительны для россиян.

"Действительно, для врага это очень чувствительные удары. И учитывая, что так быстро борта были забраны на ремонтные работы, - это собственно были работающие борта, которые непосредственно были задействованы в нанесении ударов по Украине. Это хорошие новости для нашей страны", - сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Одна из последних атак состоялась в ночь на 3 августа. Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области РФ. Было зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.

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