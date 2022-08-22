Украинские вооруженные силы знают о потерях врага на полуострове, но озвучивать их пока не могут.

Потери врага во временно оккупированном Крыму радуют Вооруженные Силы Украины.

Об этом на брифинге заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что в последнее время в соцсетях появилось много информации о нанесении Вооруженными силами Украины ударов по военным объектам РФ, находящимся в Крыму, и о потерях врага, она сказала:

"Мы понимаем эти потери, мы получаем разведданные, но озвучивать их не можем. Можем только сказать, что они нас радуют".

Как ранее сообщал УНИАН, более половины боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя после взрывов в начале августа на авиабазе "Саки" у Новофедоровке в оккупированном Крыму.

Аналитики ISW считают, что желание РФ усилить защиту оккупированного Крыма отвлечет их силы от линии фронта.

По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, операция по освобождению Крыма началась.

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