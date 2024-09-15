На время прилета ракет оккупантов влияют несколько факторов.

Российские оккупационные войска ежедневно терроризируют Украину различным вооружением – от КАБов до ракет и "Шахедов". И вероятное время прилета именно ракеты после объявления воздушной тревоги составляет от 10 до 30 минут.

Как рассказал в комментарии Факты ICTV военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, на время прилета ракет оккупантов влияют несколько факторов. В частности, это и место, откуда эту ракету выпускают.

"Нужно понимать, что есть разные места базирования, из которых выпускают крылатые ракеты. От этого и зависит, сколько нужно времени, чтобы среагировать не только гражданам, но и ПВО. Также важный фактор – тип ракеты, который используют против того или иного города, потому что у разных ракет разная скорость, структура полета, концепция использования", – пояснил он.

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Чаще всего вражеские ракеты летят в направлении Украины с российской территории, Черного моря или временно оккупированного Крыма.

"С временно оккупированного Крыма РФ обстреливает Одессу и область ракетами П-800 Оникс. Эти ракеты запускаются с береговых комплексов, их максимальная скорость – 3000 км/ч, а до Одессы расстояние почти 200 км. То есть ракета долетит за минуты", – добавил Коваленко.

Иногда случается так, что силы ПВО реагируют на вражеские ракеты быстрее, чем объявляют воздушную тревогу. Поэтому не всегда пуски ракет сопровождаются включением сирен.

Что касается реагирования на различные ракеты, лучшая ситуация в центре, на юге и на западе Украины. По словам эксперта это связано с расстоянием – у подразделений ПВО есть больше времени на перехват и уничтожение цели.

"Для центральных регионов Украины РФ пыталась использовать крылатые ракеты Калибр и Х-101. Они имеют сверхзвуковую скорость, однако их часто замечают. Пока они находятся в нашем воздушном пространстве, их фиксируют и сбивают. То есть дальние районы Украины имеют больше времени, чтобы обеспечить безопасность граждан", – констатировал он.

Атаки РФ по Украине: последние новости

Вечером в субботу, 14 сентября, российские захватчики ударили по пригороду Одессы. В результате вражеской атаки погибли супруги – оккупанты убили мужчину и женщину 1958 и 1962 годов рождения.

Кроме того, под вражеским обстрелом оказалось сельскохозяйственное предприятие в Запорожской области. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал, что погибли три человека. Все жертвы террористического удара РФ – сотрудники предприятия.

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