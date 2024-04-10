Противник применяет управляемые снаряды "Краснополь", которые имеют лазерное наведение и могут "комбинироваться" вместе с дронами-камикадзе "Ланцет" и "Скальпель"

Сейчас российские оккупанты сосредоточились на попытках захватить Часов Яр. Начальник штаба артиллерии бригады "Рубеж", подполковник Денис Нагорный в интервью директору информационно-консалтингового агентства Defense Express Сергею Згурцеву в рамках совместного проекта с телеканалом "Эспрессо" рассказал, какое вооружение и тактику используют захватчики, чтобы прорвать оборону ВСУ.

По словам офицера, россияне активно используют артиллерию, хотя ВСУ ведут контрбатарейную борьбу. Противник применяет управляемые снаряды "Краснополь", которые имеют лазерное наведение и могут "комбинироваться" вместе с дронами-камикадзе "Ланцет" и их видоизмененным вариантом под названием "Скальпель". Последний появился на фронте осенью прошлого года.

Как рассказал военный, оккупационная армия начала массированно применять бронетехнику, при этом на каждую из машин садится по 20-30 человек десанта. Чтобы защититься от Сил обороны враг для размещения живой силы роет разветвленные системы подземных ходов, которые иногда могут напоминать целые "подземные города".

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Нагорный рассказал, что делают наши защитники для противодействия захватчикам в таких условиях. Благодаря нашей аэроразведке уничтожение колонн россиян начинается за 2-5 километров от линии фронта. Таким образом удается уничтожать эти колонны на 50-70% до того момента, когда они вступят в бой с пехотой ВСУ.

Для защиты от "Ланцетов" и "Скальпелей" наши артиллеристы вынуждены натягивать уже не одну, а несколько антидронових сетей над одной артсистемой. Если же фиксируют работу лазерной системы наведения для снарядов "Краснополь", то приходится прятать нашу артиллерию в подземные укрытия.

При этом наши защитники, чтобы обмануть противника позаимствовали одно "ноу-хау", которое первым начали использовать сами оккупанты. Они поджигают шины для имитации попадания врага в наши артсистемы.

Бои за Часов Яр - что известно

Как сообщал УНИАН, 9 апреля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что оккупантов нет ни в городе Часов Яр, ни в его окрестностях. Противник пытается максимально подвести силы к линии боевого соприкосновения.

Эксперт назвал три фактора, которые позволят защитить Часов Яр от российских оккупантов.

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