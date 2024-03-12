Военный отметил, что оккупанты стали чаще применять против украинских защитников гранаты К-51 с хлорпикрином.

Линия фронта на востоке стабилизировалась, пока нет новых прорывов со стороны врага. Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов.

"После Авдеевки враг перебросил достаточно резервов, чтобы попытаться атаковать Новопавловский отрезок фронта. Сейчас линия несколько стабилизировалась, прорывов со стороны россиян нет. Война идет за позиции", – сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Воронова, противник пытается атаковать украинские позиции вблизи Новомихайловки, а также Первомайского.

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"Это два самых горячих села на нашем отрезке фронта", – подчеркнул офицер.

В то же время он добавил, что оккупанты стали чаще применять против украинских защитников гранаты К-51 с хлорпикрином. Это вещество является ядовитым.

"Такие случаи происходили и на нашем участке фронта. Мы применяем обычные противогазы", – констатировал он.

Отметим, что применение химического оружия запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о строительстве трех линий обороны на юге, востоке и севере. По его словам, речь идет "не о километре или двух", а о тысячах километров соответствующих сооружений.

Тем временем бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о результатах боевой работы за минувшие сутки. Общие потери оккупантов в живой силе там составили 420 человек, кроме того, было уничтожено немало вражеской техники.

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