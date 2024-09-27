Сообщается, что командование ВСУ перебрасывает в Курскую область новые подразделения.

Контрнаступление российских войск в Курской области обернулось провалом, пишет BILD.

Издание напоминает, что, по заявлению Путина, российская армия должна полностью вернуть под контроль всю территорию Курской области.

"Впрочем, российское контрнаступление затянулось - только 17 сентября танки ВС РФ продвинулись на юг от Коренево. В скором времени в Кремле заявили, что у российской армии есть время уже до середины октября, чтобы вернуть под контроль Москвы занятые ВСУ территории", - говорится в сообщении.

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Однако и эта цель пока что кажется иллюзорной, так как командование ВСУ перебрасывает в Курскую область новые подразделения, добавили в издании:

"Украинская армия пытается обойти с фланга российскую контратаку в Курске и заставить подразделения ВС РФ обороняться сразу на нескольких направлениях".

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, как писал The Wall Street Journal, после того, как Украина перешла в наступление на российской территории в Курской области, а также принялась атаковать склады оружия в РФ, в Харькове и области наблюдается относительное спокойствие.

По официальным данным, в последние недели резко сократилось число ударов России по Харькову и области - с 30-60 ударов ежедневно до трех-пяти в большинство последних дней.

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