Известно о 12 погибших и еще около 30 "выведенных из строя" россиян после смакования украинскими арбузиками.

В Мариуполе движение сопротивления оккупантам провело операцию, в результате которой после употребления отравленных арбузов умерли по меньшей мере 12 вражеских бойцов, еще около 30 "выведены из строя" и лечатся. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона Единых новостей, комментируя свое вчерашнее сообщение об очередном отравлении оккупантов.

"Мариполское сопротивление - оно имеет очень большую активность на самом деле. Как было с этими арбузами: дошли до того, что путем прямого найма. Наши люди не принимают участие непосредственно в передаче таких опасных "подарков" россиянам, в отличие от прошлого года. Всегда есть люди, которые понаехали из России и хотят заработать. То есть им продается... Операция была проста. Было понятно, что идет закупка арбузов на военной базе. Было понятно, кто будет поставлять эти арбузы. Этим людям по дешевке продали партию арбузов. Она попала и нанесла тот вред, который должна была нанести", - отметил Андрющенко.

По его информации, на этот раз на каждого убитого ядом россиянина есть еще несколько россиян, которые "выведены из строя".

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"Два-три на одного умершего, которые просто отравлены. Ну, и вчера россияне сами подтвердили, что кроме этих 12 умерших, еще 7 фактов "выведения из строя" россиян и отправки их в полк "Кобзона", - подчеркнул Андрющенко.

Он отметил, что не обо всем можно рассказывать сейчас о работе движения сопротивления в оккупированном Мариуполе, пока не будет по крайней мере деоккупирован город.

"Потому что люди там работают и все мечтают о нашей победе", - отметил он.

Отравление оккупантов в Мариуполе - что известно

Накануне в Мариуполе накормили обедом с мышьяком "важных гостей из Москвы". Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram сообщил, что кремлевские паблики пишут об отравлении российских военных в Мариуполе, на этот раз - арбузами. Кроме того, эти паблики отмечали, что с начала мая в городе загнуло семь военных "при загадочных обстоятельствах".

"Читаю и улыбаюсь. Когда детали начинают вылезать наружу с той стороны, становится прекрасным", - прокомментировал Андрющенко.

Сообщение об отравлении российских солдат появилось накануне в Telegram-канале "Кремлевская табакерка". Отмечалось, что о "трагическом инциденте" стало известно на прошлой неделе. По данным источников в ФСБ и полиции "ДНР", на которые ссылался канал, неизвестные мужчина и женщина угостили бойцов арбузами. В результате 12 погибших, четверо в больнице. В арбузах обнаружили мышьяк, говорится в заметке российского Telegram-канала.

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