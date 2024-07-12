Последствия взрыва засняли очевидцы.

Днем в оккупированном российскими захватчиками Мариуполе прогремел громкий взрыв, в сети сообщают о "прилете".

В 12:18 советник городского головы Петр Андрющенко сообщил, что в городе громко. По его данным, был нанесен удар по аэропорту. "Только что там были Хуснуллин и Пушилин (заместитель председателя российского правительства и так называемый глава "ДНР" - ред.). Да и без них там хватает..." - написал он в Telegram.

Также Андрющенко опубликовал фото и видео большого задымления, отметив, что оккупанты заявляют о работе противовоздушной обороны. "Сбили аэропортом в итоге", - отметил советник мэра.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения оккупационная армия РФ потеряла около 556 тысяч 650 человек, 1030 из них - только за минувшие сутки.

В британской разведке сообщают, что российские потери последних двух месяцев достигли рекордных 70 тысяч убитыми и ранеными. По их данным, в мае захватчики ежесуточно теряли около 1262 человек, а в июне - около 1163. Они отмечают, что такие масштабы потерь армии РФ могут сохраниться и в дальнейшем.

Вас также могут заинтересовать новости: