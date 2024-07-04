Украинцам не должны запрещать бить по территории России, считает офицер Воздушных сил США в отставке.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и для того, чтобы украинская сторона получила решающее военное преимущество, ей нужно преобладать в воздухе.

Об этом на встрече, которую организовал Институт аэрокосмических исследований им. Митчелла, рассказал американский генерал-лейтенант Воздушных сил в отставке Дэвид Дептула, сообщает "Голос Америки". По мнению офицера, ограничения для украинских воинов насчет ударов по российской территории западным оружием, которые недавно ослабили, должны немедленно полностью снять.

"Мне еще не приходилось быть свидетелем игры футбольной команды, которая когда-либо побеждала, играя только в обороне, и ей не разрешалось пересекать линию 50 ярдов (примерно 46 метров, речь идет о разграничительной линии посередине поля в американском футболе, - Ред.) на территорию команды соперника", - подчеркнул офицер.

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Дептула добавил, что "ключевым уроком на сегодня является абсолютная необходимость преимущества в воздухе для достижения решающего военного преимущества". Стоит отметить, что генерал-лейтенант недавно был в нашем государстве и проводил консультации с военными руководителями по стратегии, особенно через призму авиационной компоненты.

Важные новости Украины - сегодня это стоит внимания

Ранее сообщалось, что Украина уже этим летом может получить от западных партнеров американские истребители F-16. Нардеп и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко утверждал, что украинские Воздушные силы делают все, чтобы приблизить поступление этих самолетов и защитить их на нашей земле.

Ранее публицист Андрей Пионтковский поделился мнением с УНИАН, что для окончания войны против российских захватчиков украинцам достаточно будет сотни бортов, предоставленных Западом.

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