До недавнего времени аэродром "Оленья" считался слишком отдаленным от Украины и поэтому недосягаемым для Сил обороны.

Этой ночью украинские дроны нанесли удары по ряду тыловых объектов государства-агрессора, среди которых был и военный аэродром "Оленья" аж под Мурманском. Сейчас это самый отдаленный от Украины объект, который подвергся удару, пишет военно-аналитическое издание Defense Express.

До сих пор максимальной глубиной украинских ударов по российской территории была атака по загоризонтной РЛС типа "Воронеж-ДМ" возле Оренбурга. Там расстояние от украинской границы составляло около 1500 километров.

"Должны зафиксировать тот факт, что удар по аэродрому "Оленья" на дальность 1800 километров от линии государственной границы Украины по сути является исторически рекордным, потому что ранее на такую глубину территории врага беспилотники Сил обороны Украины еще не долетали", - говорится в публикации.

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Вместе с тем аналитики отмечают, что фактическое расстояние, которое пролетели украинские дроны, является больше 1800 километров, ведь запускать их непосредственно с границы слишком опасно. На самом деле их запускают с определенной глубины украинской территории.

"Украинскому ОПК удалось создать дроны-камикадзе со столь большой дальностью полета, чтобы это уже расширяло зону стратегической неопределенности для агрессора. И здесь судя по всему, речь идет именно о серийном решении", - пишет Defense Express.

По мнению аналитиков, теперь россиянам придется пересмотреть формат применения своей стратегической авиации, чтобы минимизировать риск повторных ударов дронов-камикадзе по бомбардировщикам.

Удар дронов по России в ночь на 27 июля

Как писал УНИАН, минувшей ночью и утром дроны Главного управления разведки Минобороны Украины ударили по вражеским военным аэродромам "Энгельс" в Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской и "Оленья" в Мурманской. Также был атакован нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

По предварительной информации, на аэродроме "Оленья" был поврежден дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец ТУ-22М3. Результаты попаданий БПЛА по другим вражеским военным объектам пока уточняются.

Также сегодня стало известно, что в результате операции ГУР были поражены три российских вертолета. Одна атака произошла на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" в городе Томилино под Москвой. В результате диверсии были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226.

Также, по словам источников УНИАН, в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома "Кряж" в городе Самара.

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