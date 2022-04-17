По словам военного эксперта Юрия Федорова, Дворников не сможет бомбить украинские города так, как делал это в Сирии.

Российский генерал Александр Дворников, которого Кремль назначил командующим полномасштабным вторжением в Украину, ранее прославился жестокими атаками на мирных жителей во время войны в Сирии.

Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров в интервью Обозревателю. Федоров рассказал, какими методами Дворников может действовать во время войны России в Украине и объяснил, чем ситуация в нашей стране отличается от той, которая была в Сирии.

"О нем говорят как о генерале жуковской формации, то есть он может заваливать и будет заваливать трупами своих солдат позиции противника в условиях наступления. Когда он командовал в Сирии российской группировкой, он использовал ее для бомбардировок. Пока он командовал, российские самолеты действительно бомбили населенные пункты, которые находились под контролем повстанцев, в частности город Алеппо. За счет этого он получил прозвище "палач Алеппо" или "мясник Алеппо", – рассказал военный эксперт.

Ситуация в Украине отличается от сирийской, отметил Федоров, поскольку у сирийских повстанцев не было тогда и нет сейчас никаких средств противовоздушной обороны. Российская авиация бомбила их вполне безнаказанно.

"Сейчас я не уверен, что авиация сможет так же безнаказанно бомбить Украину. Я даже уверен, что не сможет", – отметил Федоров.

Украинские военные с начала широкомасштабного вторжения России на территорию нашего государства сбили уже более 150 российских самолетов. Для РФ это потеря не только и не столько воздушных судов, как подготовленных пилотов.

"Не просто выпускников, а летчиков, которые имеют опыт участия в боевых действиях, имеют длительный опыт подготовки, способны уклоняться от средств ПВО, бороться с самолетами противника и тому подобное. Это летчики очень высокой квалификации", – отметил эксперт.

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