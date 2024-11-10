Перед атакой десантники из Пскова "сбились в кучу" в лесопосадке, готовясь к маневру.

Воины Главного управления разведки и ОГВ "Таврия" разнесли скопление псковских десантников.

Как отметили в ГУР, десантники из Пскова "сбились в кучу" в лесопосадке Запорожской области, готовясь к маневру, и по ним прилетела ракета.

"Захватчиков обнаружили воины ГУР МО Украины. Средствами ОГВ "Таврия" по месту скопления врага было нанесено огневое поражение. В результате ракетного удара уничтожены два тяжелых российских трала и личный состав внутри военных машин оккупантов", - отметили в ГУР.

Кроме того, еще четыре броневика с псковским десантом попытались убежать, но вскоре по ним тоже прилетело. Сожжены все бронемашины врага, в том числе новые российские БМД-4.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупационные войска уже некоторое время продвигаются на фронте. Враг усиливает свой натиск на участках, где ему удается растянуть украинскую оборону и создать "клешни", заявил соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула.

Командир роты огневой поддержки 5 ОШБр Николай Зинько заявил, что россияне прощупывают украинскую оборону на Бахмутском направлении.

Мотивация для российской пехоты сводится к угрозам и запугиванию, тогда как Украину сдерживает понимание того, почему мы воюем, рассказал полковник НГУ Артем Илюхин.

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