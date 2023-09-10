Оккупанты пытались отбить у ВСУ высоты возле Клищиевки и отбросить украинские силы с позиций возле Орехово-Васильевки.

Украинские военные продолжили наступательные операции в районе Бахмута и продвинулись вперед.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). В отчете отмечается, что один из российских военкоров заявил, что украинские силы полностью вытеснили российские войска из Андреевки в 10 км к юго-западу от Бахмута, однако ISW еще не наблюдал визуального подтверждения того, что ВСУ освободили этот населенный пункт.

При этом военкор утверждал, что российская линия контроля в этом районе переместилась и теперь проходит вдоль железнодорожной линии восточнее Андреевки и Клищиевки.

Видео дня

Кроме того, аналитики отметили, что российские войска контратаковали в районе Бахмута, но не добились никаких подтвержденных успехов. По некоторым данным оккупанты пытались отбить у ВСУ высоты возле Клищиевки и отбросить украинские силы с позиций возле Орехово-Васильевки.

Также оккупанты продолжили ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк, но не продвинулись вперед.

Война в Украине: новости

В течение минувших суток украинские защитники успешно отразили попытки россиян прорвать оборону сразу на нескольких направлениях. Сейчас продолжаются жесткие бои в районе Клещиевки. Так, за прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений.

Потери России в войне против Украины среди личного состава уже составили около 268 140 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: