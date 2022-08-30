Военные провал привели к тому, что российский флот перешел в оборону.

Украинские военные превратили Черноморский флот Российской Федерации превратили его во второстепенную силу. ВСУ удалось потопить несколько кораблей, в том числе и крейсер "Москва".

Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин, начиная войну в Украине, делал ставку на базирующийся во временно оккупированном Крыму флот. С кораблей активно запускали крылатые ракеты "Калибр" по военным и гражданским объектам в глубине страны, блокируя доступ к портам Украины. Кроме того, они угрожали морским десантом в Одессе.

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После потопления несколько российских кораблей Киев перехватил инициативу. Также сильно пострадал авиационный полк Черноморского флота, базирующийся на авиабазе Саки в Крыму.

По данным издания, флот не оправдал ожиданий Путина и занял оборонительную позицию либо в портах, либо вдали от берега, чтобы избежать украинских атак. Продолжают обстреливать Украины экипажи подводных лодок.

С весны проблемы Черноморского флота усугубились из-за плохого руководства, устаревшего оборудования и высокомерия. Военные провалы привел к отставке командующего флотом адмирала Игоря Осипова. Кроме того, теперь российский флот стал практически беспомощным и "не происходило ничего в течение нескольких месяцев".

Кроме того, отмечается, что "российский Черноморский флот разбит и теперь используется только в качестве оборонительной силы с периодическими ударами крылатыми ракетами".

Как ранее сообщал УНИАН, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что у России "Калибр" – критически дефицитная ракета, которую россияне не могут производить серийно. Корабли Черноморского флота РФ не только не вооружены полным комплектом, некоторые боевые единицы вообще без него.

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