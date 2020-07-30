С начала года жертвами войны на Донбассе стали 60 мирных жителей - ОБСЕ

В период с 13 по 26 июля СММ ОБСЕ зафиксировала около 8 000 нарушений режима прекращения огня.

На Донбассе с начала 2020 года зафиксировано 60 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, который обнародован в четверг, 30 июля.

"Миссия подтвердила сообщения о 5 жертвах среди гражданского населения - все они получили ранения. Таким образом, общее количество жертв среди гражданского населения с начала 2020 года составляет 60 человек: 8 погибших и 52 раненых", - говорится в отчете.

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Также, по данным ОБСЕ, в период с 13 по 26 июля СММ зафиксировала около 8 000 нарушений режима прекращения огня, в том числе примерно 2 100 взрывов, против ориентировочно 5 200 нарушений и приблизительно 1 700 взрывов соответственно за две предыдущие недели.

Напомним, что по данным уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, с начала 2020 года на Донбассе от обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований погибло 11 мирных жителей. Всего с начала российской агрессии на востоке Украины погибло более 13 тысяч украинцев.

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