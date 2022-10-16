Залужного описали как "решительного, но инновационного лидера".

Российские войска в Украине потеряли темп в сентябре-октябре, вследствие контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

Такое мнение высказал австралийский генерал в отставке Майк Райан в своей публикации.

Также он описал роль руководства ВСУ в успешном контрнаступлении украинцев в первые месяцы осени. В частности, Райан описал главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного как "решительного, но инновационного лидера", который "имеет талант назначать талантливых генералов, давать им указания, но и позволять самим выполнять задания".

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Как отметил Райан, генерал-полковник Андрей Ковальчук, который командует действиями ВСУ под Херсоном, разумно проводил атаки глубоко за линией россиян, проводил обманные операции и определял слабые места в российской обороне для нападений. В конце августа он изолировал тысячи российских военных на западном берегу Днепра.

Относительно операции по освобождению Харьковской области, Райан описал действия генерала Александра Сырского. 6 сентября украинское войско прорвало российские линии обороны под Харьковом и за шесть дней освободило десятки украинских поселков и заставило россиян отступить к реке Оскол. ВСУ захватили большое количество российского оружия, которое смогли использовать в дальнейшем. С 13 сентября - состоялся переход реки Оскол. Тысячи квадратных километров были возвращены, написал австралийский военный.

Залужный, Сырский и Ковальчук продемонстрировали способность успешно планировать и выполнять масштабные военные операции, находить баланс между риском и возможностями, сделал вывод Райан.

Бывший командующий сил НАТО генерал США в отставке Марк Гертлинг согласился с Райаном, но вспомнил также и генерала Геннадия Воробьева, который, по мнению Гертлинга, еще в начале 2000-х воплощал свое "видение ВСУ по новым стандартам" и стремился реформировать и тренировать по западным стандартам новое поколение руководства, включая Залужного, отметил Гертлинг.

Напомним, в начале октября издание Washington Post противопоставило российскую армию, где трудно понять, кто командует войной, украинским вооруженными силами, где имена командующего генерала Валерия Залужного а также генерал-полковника Александра Сырского хорошо известны.

Кто такой Валерий Залужный

Залужный родился 8 июля 1973 года на Житомирщине.

4 марта этого года ему было присвоено звание генерала. Он является главнокомандующим ВСУ с 27 июля 2021 года.

23 мая вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time.

Его называют одним из самых открытых генералов, который понимает проблемы солдат и младших офицеров.

Залужный является представителем украинских высших офицеров, которые никогда не служили в советской армии и не учились в ее учебных заведениях, поэтому "совковая" военная модель для Залужного является чужой. Он как участник боевых действий на востоке Украины, положительно относится к обновлению личного состава молодыми людьми и ухода от советских практик. Одним из его первых шагов на посту было разрешение военным на фронте открывать огонь в ответ по оккупантах без согласования с высшим руководством и избавление от необходимости военным заполнять лишние документы.

Относительно своих приоритетов на посту главнокомандующего Валерий Залужный сказал: "Общий курс на реформирование Вооруженных сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым. И ключевое здесь - принципы. Изменения должны произойти прежде всего в мировоззрении и отношении к людям. Я бы хотел, чтобы вы повернулись лицом к людям, к своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы".

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