Эксперт подчеркивает, что Россия в последнее время все чаще обращается к "энергетическому" рычагу влияния.

Если Россия попытается начать широкомасштабную войну против Украины, мировое сообщество должно сплотиться вокруг ограничения доступа РФ к международным финансам, уменьшения потребления российских энергоресурсов и открытия прямых поставок вооружения Украине.

Об этом в колонке для издания Defense News написал профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени.

"Силы быстрого реагирования (НАТО – УНИАН), которыми, в основном, руководят и которые укомплектованы европейцами, были созданы именно для подобного кризиса, который Россия разжигает своим дестабилизирующим наращиванием. Американские власти призывают союзников взять на себя часть ответственности за обеспечение безопасности в Европе", – комментирует аналитик.

Силы реагирования НАТО (NRF) модернизировали в 2014 году после первого гибридного наступления России на Донбасс и Крым, сократив время реагирования одной бригады в составе 5 тысяч военных до 48 часов.

Читайте такжеCNN: Белый дом обсуждает отправку дополнительного оружия в Украину на фоне возможного вторжения РФДени соглашается, что отправка 5 тысяч военных НАТО в сравнении с десятками тысяч россиян вряд ли бы изменила расстановку сил, однако успокоила бы такие страны, как Латвию, Литву, Польшу и Румынию, и укрепило бы безопасность в Восточной Европе.

Американский эксперт подчеркивает, что Россия в последнее время все чаще обращается к "энергетическому" рычагу влияния на европейские страны с целью запустить "Северный поток-2"; также он обратил внимание на активном участии Кремля в миграционном кризисе на белорусско-польской границе.

"Хотя у НАТО есть ограниченные инструменты для борьбы с гибридными угрозами, такими как энергетический шантаж или вооруженные мигранты, у нее есть еще и потенциал и возможности для реагирования на обычные военные угрозы. Фактически, НАТО может похвастаться быстрой реакцией NRF в любой точке мира", – делится Дени.

Однако эксперт отметил, что с момента создания Сил реагирования НАТО очень неохотно их использовала. Помимо поддержки выборов в Афганистане, обеспечения безопасности Олимпийских игр в Афинах и оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях в Пакистане и США, NRF практически не прибегала ни к каким действиям.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжение в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Яна Ставская