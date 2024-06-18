Защитник отметил, что оккупантов уже нельзя назвать "чмонями", потому что противник учится.

Основной проблемой в нынешней войне является нехватка кадров в Вооруженных силах Украины и нехватка боеприпасов. Об этом рассказал 46-летний волынский доброволец Максим Бутолин, который уже седьмой год защищает Украину на востоке.

"Некому в окопах сидеть у нас, потому что хочешь – не хочешь, потери есть. Даже если это не 200, то санитарные потери. Эвакуация раненого человека забирает еще двух человек... Противник меняется – они учатся у нас. Уже нельзя их назвать "чмонями" – это люди, которые, в принципе, уже научились воевать", – отметил боец в интервью "Суспільне Луцьк".

Максим Бутолин сейчас служит старшим сержантом танкового батальона 54-й отдельной механизированной бригады. По его словам, несколько раз были случаи, когда данные с телефона приходилось сбрасывать до заводских настроек, поскольку до врага оставалось до 30 метров.

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"Три раза я прощался с жизнью... Сутки были в окружении, еле выбились, но вышли оттуда. В окружении можно стрелять в любом направлении, и потом для себя надо подобрать время, и сделать прорыв. Кто-то говорит, что мы адреналиновые наркоманы. Служба в армии – такой как бы долг каждого мужчины", – добавил военный.

Лучанин также поделился, каким военные и он лично видит завершение развязанной против Украины войны.

"Есть много разных мнений: кончится война, как она закончится. Я спрашиваю у ребят своих, как ты думаешь, как она закончится, ну мы дойдем до своих границ, заберем Крым. У военного руководства есть свое какое-то мнение, понятно, что сделаем какую-то демпферную зону, чтобы хотя бы артиллерия нас не доставала, но это не конец войны", – пояснил он, отметив, что, на его взгляд, завершение войны произойдет в том случае, когда "развалится" РФ и изменится политический строй.

Война в Украине: это стоит знать

По состоянию на 22:00 17 июня на фронте было зафиксировано 119 боевых столкновений с противником. Отмечалось, что самая горячая обстановка остается на Покровском направлении. Там враг осуществил 42 атаки.

Между тем в РФ впервые официально признали, что Украина сбила российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 23 февраля 2024 года. В Следственном комитете страны-агрессора объявили в розыск командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Николая Дзямана. Обвиняют его в совершении "террористического акта, повлекшего причинение смерти человеку".

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