Магомедали Магомеджанов умер 14 февраля.

Заместитель командующего 18-й армии Российской Федерации полковник Магомедали Магомеджанов умер в госпитале временно оккупированного Севастополя. Он получил ранение в ходе боевых действий в Украине.

"В минувшую среду (14 февраля - УНИАН) в госпитале города Севастополь от полученных в ходе боев ранений скончался гвардии полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота, уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов. Он занимал должность замкомандующего 18-й армии", - говорится в сообщении Общественной палаты Дагестана Telegram

Отмечается, что он участвовал в четырех операциях. Кроме того, служил командиром 77-й отдельной бригады в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии.

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15 февраля офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что в Украине "грузом 200" стал полковник Магомеджанов Магомед 77 бригада морской пехоты. Ему компанию составили майор Гарник Николай, старший лейтенант Трифонов Александр и младший лейтенант Николаев Сергей.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что общие боевые потери противника по состоянию на 18 февраля ориентировочно составили около 402430 личного состава.

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