Министерство обороны Украины опубликовало ролик с намеком для "нежелательных гостей" во временно оккупированном Крыму.
Видео появилось в Twitter Министерства. Ролик демонстрирует, как привычный курортный отдых в украинском Крыму может получить неожиданное продолжение.
"Внимание нежеланным гостям! Этим летом действуют предупреждения о путешествиях", - говорится в описании.
Освобождение Крыма
На фоне контрнаступления в публичном пространстве все больше разговоров об освобождении Крыма. Глава украинской разведки Кирилл Буданов ранее заявлял, что наши военные зайдут в Крым весной 2023 года.
Впрочем, министр обороны Британии Бен Уоллес верит в то, что Вооруженные Силы Украины вполне способны освободить захваченный Россией Крым до конца года. Ранее президент Зеленский заявлял, что освобождение Крыма является одной из задач весенне-летней кампании ВСУ.