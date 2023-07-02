Отмечается, что действуют ограничения по путешествиям.

Министерство обороны Украины опубликовало ролик с намеком для "нежелательных гостей" во временно оккупированном Крыму.

Видео появилось в Twitter Министерства. Ролик демонстрирует, как привычный курортный отдых в украинском Крыму может получить неожиданное продолжение.

"Внимание нежеланным гостям! Этим летом действуют предупреждения о путешествиях", - говорится в описании.

Освобождение Крыма

На фоне контрнаступления в публичном пространстве все больше разговоров об освобождении Крыма. Глава украинской разведки Кирилл Буданов ранее заявлял, что наши военные зайдут в Крым весной 2023 года.

Впрочем, министр обороны Британии Бен Уоллес верит в то, что Вооруженные Силы Украины вполне способны освободить захваченный Россией Крым до конца года. Ранее президент Зеленский заявлял, что освобождение Крыма является одной из задач весенне-летней кампании ВСУ.

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