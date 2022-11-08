В Украине идет война и можно предполагать различные сценарии развития событий.

От ситуации на фронте будет зависеть, будет ли новая мобилизация в Украине.

Об этом сообщила во время информационного телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, отвечая на вопрос относительно инициатив президента о продлении военного положения и мобилизации.

Она напомнила, что были заявления Генерального штаба о том, что по состоянию на сегодня хватает тех людей, которые мобилизованы.

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"Но в этом вопросе все будет зависеть от событий войны. Такое может быть, что будут дополнительно нужны люди, а может не быть такого. Это все зависит от ситуации на фронте", - отметила Маляр.

При этом подчеркнула, что можно предполагать разные сценарии, и "мы должны быть готовы ко всем вариантам развития событий".

Война в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить срок действия военного положения и срок проведения всеобщей мобилизации.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк написал в Telegram, что с высокой долей вероятности продление военного положения будет снова на 90 дней: то есть до 19 февраля 2023 года. Он отметил, что решения будут приняты на ближайшем заседании ВР.

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