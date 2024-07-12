Одной из причин роста потерь разведчики называют начало наступления РФ на Харьковщине.

Среднесуточные потери российских оккупантов убитыми и ранеными в течение мая и июня стали рекордными с начала полномасштабной войны, сообщает разведка Британии.

Так, средние потери в течение суток оккупантов в мае были на уровне 1262 человек, а в июне - 1163 человека. В целом же, в течение этих двух месяцев оккупанты убитыми и ранеными потеряли в Украине 70 тыс. военнослужащих.

"Рост потерь отражает открытие Россией нового фронта в Харьковской области при сохранении прежних темпов наступательных операций на остальной линии фронта. Хотя этот новый подход увеличил давление на фронте, эффективная украинская оборона и недостаток российской подготовки уменьшает способность РФ использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки растянуть линию фронта дальше", - пояснили в британской разведке.

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По их оценкам, в ближайшие два месяца оккупанты продолжат терять в среднем более 1000 человек в сутки. Поскольку войска РФ будут продолжать наступать на позиции сил обороны тактикой массированных ударов.

Российско-украинская война: другие важные новости

Издание The Telegraph со ссылкой на Минобороны Британии опровергло информацию о том, что Лондон разрешил использование своих ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России.

Между тем журналисты Le Monde отметили, что одним из ключевых вопросов саммита НАТО была способность российской армии перевооружиться. Журналисты называют способность оборонно-промышленного комплекса РФ восстанавливаться все более "удивительным и тревожным".

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