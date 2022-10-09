Последствия устанавливаются.

В Запорожье зафиксировано около 10 прилетов вражеских ракет, последствия устанавливаются.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Внимание! Враг продолжает терроризировать город Запорожье. Почти десяток новых приходов ракет. Последствия устанавливаются. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте правила безопасности", - сообщил он.

Видео дня

"Уважаемые земляки, пожалуйста, не собирайтесь возле разрушенных домов! Враг циничен и коварен. Возможны новые удары!", - отметил также Старух.

Удары РФ по Запорожью: что известно

Как сообщал УНИАН, враг регулярно наносит ракетные удары по Запорожью. Так, 6 октября, в результате удара российских оккупантов по городу, погибло 17 человек.

Сегодня Старух заявил, что число погибших в результате удара по Запорожью 6 октября может вырасти до 20 человек.

"Работы завершаются. Немножко сложнее получилось, потому что там дома старые, пятидесятых годов, конца сороковых годов и соответственно немножко задержались с разбором. Но вместе с тем, основная работа выполнена на 90-95%. Число погибших возрастет до 20-ти примерно, еще есть одно предостережение и один человек еще не найден дополнительно. Не будем говорить в эфире, не все целиком найдены, потом анализ покажет. Но, скорее всего, количество жертв этого ужасного террористического акта возрастет до 20 человек", - акцентировал Старух.

Вас также могут заинтересовать новости: