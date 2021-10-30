Рачугин служил в 2016-2020 годах в 54 отдельной механизированной бригаде. В марте 2021 года по контракту начал службу в рядах 17 отдельной танковой бригады.

Сегодня в Запорожье провели в последний путь старшего солдата Виктора Рачугина, военнослужащего 17 отдельной танковой бригады, который погиб 27 октября во время прицельного обстрела позиций в возле н. п. Новотошковское, Луганской области.

Об этом сообщает Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook.

"Без сына, брата, отца остались мать, сестра и десятилетний сын Егор. Виктор родился и вырос в Запорожье, окончил среднюю школу, получил специальное образование, работал по специальности. В марте 2021 года заключил контракт о прохождении военной службы в ВСУ. Занимал должность старшего оператора отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17 отдельной танковой бригады", - говорится в сообщении.

Церемония прощания и похорон по желанию семьи состоялись на Аллее защитников Украины в парке Металлургов.

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Заместитель командира 17 ОТБр по морально-психологическому обеспечению подполковник Юрий Коник передал родным грамоту почета от главнокомандующего ВСУ генерал-майора Валерия Залужного.

Похоронили старшего солдата Рачугина на кладбище Святого Николая. Согласно воинского ритуала захоронения присутствующие отдали последний почет Герою под звуки салюта и гимна Украины.

Отмечается, что в период с 2014 по 2021 год Запорожская область потеряла 125 военнослужащих ВСУ, которые погибли, защищая неприкосновенность и территориальную целостность Украины.

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Автор: Ирина Погорелая