Также специалист рассказал, как подводные лодки наносят удары по Украине.

В Военно-Морских Силах ВС Украины рассказали, почему увеличилось время между ракетными ударами, которые российская армия наносит по Украине. Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" свое мнение высказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В частности, его спросили об обстрелах, которые враг наносит с подводных лодок, и о том, накапливает ли враг ракеты для ударов осенью по энергетической структуре Украины.

"Они имеют несколько типов подводных лодок в Черном море и мы так именно отслеживаем их деятельность. Среди них есть носители. Они запускают ракеты из надводного положения, то есть им надо для этого подняться. Поэтому мы не можем сказать, что использование подводных лодок как-то критически влияет на ситуацию", - сказал он.

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Что касается ракетных ударов, спикер отметил, что паузы между их применением становятся все больше. По его данным, ракеты оккупанты экономят, в том числе, потому что работают "с колес" - с конвейера, а производственные мощности в РФ не такие большие и даже сокращаются.

"Несмотря на то, что они говорят о развертывании мощностей по производству, не следует забывать, что РФ не является производителем многих составляющих этих ракет. В каждой такой ракете до четырех десятков деталей иностранного производства", - сказал Плетенчук.

Он напомнил, что был задержан очередной российский контрабандист в Европе, экстрадицию которого запросили США.

"То есть, работа в этом направлении тоже ведется", - сказал Плетенчук.

Борьба с обходом санкций

Как сообщал УНИАН, российская военная теника оснащена западными высокотехнологичными запчастями. Именно поэтому Украина призывает Запад ужесточить санкции, чтобы промышленность РФ не имела технологий для ведения войны.

В июле стало известно, что Эстония экстрадировала в США гражданина РФ Вадима Конощенко, который занимался контрабандой оружия. Его подозревают в контрабанде электроники двойного назначения и боеприпасов из США в РФ.

Согласно результатам расследования правоохранителей США, Конощенко был ключевой фигурой в налаживании преступной схемы. Вместе с сообщниками он действовал через ряд подставных компаний. С российской стороны действовали две компании - ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал", которые ранее попали в санкционный список США. Отмечалось, что в РФ поставлялись сотни тысяч патронов, полупроводники и электронные компоненты 35 видов и тому подобное.

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