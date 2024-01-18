Существовавшая процедура препятствовала получению этого статуса, а новые изменения должны были довести ее до автоматизации.

Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Ирина Фриз рассказала о цели принятия законопроекта о воинском учете. В частности, в него входят важные положения относительно статуса участника боевых действий.

"С самого начала речь шла о необходимости упрощения алгоритма получения статуса участника боевых действий для наших защитников и защитниц. Существовавшая процедура препятствовала получению этого статуса. Поэтому была необходимость внесения изменений, которые бы доводили эту процедуру до автоматического действия. Именно этот пункт законопроекта удалось реализовать. Действительно, после подписания законопроекта, процедура получения статуса участника боевых действий, будет максимально упрощенной", - рассказала она в эфире "Эспрессо".

По ее словам, между первым и вторым чтением в документ внесли более 400 правок различного содержания, нормативно-правовых регулировок, которые перегружали создание реестра военнообязанных резервистов и призывников чрезмерными данными. Это можно интерпретировать как вмешательство в частную жизнь.

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"Например, было предложение вносить в этот реестр данные о пребывании человека в уголовном производстве. Это абсурдно, ведь можно вносить сведения, когда уже есть приговор суда, вступивший в законную силу", - подчеркнула Фриз.

Как она рассказала, предлагалось также вносить изменения относительно административных штрафов или нарушений, чтобы эти сведения подтягивал реестр военнообязанных.

"Были и другие предложения. Например, в реестр военнообязанных вносить данные по привлечению к ответственности. С нашей точки зрения, это также чрезмерное вмешательство в частную жизнь. Мы настаивали, что этот реестр должен содержать четкий перечень информации. Тогда бы Генштаб имел возможность четко оценивать мобилизационные ресурсы для создания мобилизационных резервов ВСУ", - пояснила нардеп.

Как известно, "европейская солидарность" воздержалась при голосовании за этот законопроект. Фраз объяснила, почему представители партии проигнорировали документ, в который входит алгоритм упрощения.

"Прежде всего, реестр который будет формироваться на основании персональных данных, не будет получать от вас согласия. То есть, все сведения, которые есть в наличии в различных реестрах сегодня в нашем государстве, будут подтягиваться и обрабатываться без вашего разрешения. Если по закону О защите публичных данных мы все предоставляем согласие на обработку наших данных, то в данном контексте государство достаточно волюнтаристки подошло к этому вопросу. Ведь, будет аккумулировать сведения без предоставления согласия от граждан Украины от 18 до 60 лет. С моей точки зрения, это нарушение действующей редакции закона О защите публичной информации", - возмутилась Фриз.

По ее убеждению, реестр военнообязанных резервистов и призывников не соотносится с действующим законом О публичных электронных реестрах. Это может негативно повлиять на его запуск в оптимально короткий срок.

Статус участника боевых действий - последние новости

В прошлом году военным упростили порядок получения статуса участника боевых действий. Соответствующим решением Кабинета министров предусмотрено предоставление лишь одной справки о непосредственном участии лица в боевых действиях.

Ранее УНИАН рассказывал, как оформить дополнительную отпуск для участников боевых действий.

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