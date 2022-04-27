На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда потерпевших со следами крови.

В Тростянце обнаружено не менее 20 мест, где оккупанты пытали гражданских жителей.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, которое проводит работу по документированию и расследованию преступлений российских военных.

ГБР документирует факты присутствия российских захватчиков. Сейчас установлены места расположения их боевых частей, огневые позиции, с которых велись обстрелы. Изъяты также документы и личные вещи российских военных.

На сегодня следователи осмотрели 154 улицы города, которые были повреждены от артиллерийских обстрелов. Это около 1 тыс. 200 гектаров городской застройки, что составляет примерно 45% общей площади Тростянца.

"Обнаружены и зафиксированы повреждения 122 жилых домов, а также больниц. В ходе следственных действий установлены места, где оккупанты пытали гражданских. Сейчас зафиксировано не менее 20 таких случаев. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда потерпевших со следами крови", - говорится в сообщении.

Во время осмотров работники ГБР также обнаруживали и растяжки из гранат, остатки вражеских боеприпасов.

В рамках уголовных производств продолжается эксгумация тел погибших местных жителей, назначаются судебно-медицинские экспертизы.

В ГБР сообщили, что в ходе следственно-оперативных мероприятий удалось вернуть после соответствующих экспертиз местным жителям 6 автомобилей, которые захватчики угнали в период оккупации.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Харьковщине россияне изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров.

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