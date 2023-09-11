Гуменюк призвала к информационной тишине относительно вылазок ВСУ на левый берег.

Силы обороны продолжают уничтожать врага и пытаются отодвинуть его огневые позиции, чтобы уменьшить количество обстрелов правой части Херсонщины.

Об этом сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Отвечая на вопрос по поводу вылазок ВСУ на левый берег, который оккупирован врагом, отметила, что продолжается боевая работа. "И в тех условиях, в которых она сейчас ведется, нам крайне нужна информационная тишина", - отметила она.

При этом Гуменюк добавила, что когда будут успехи и закрепление, то будем об этом говорить. "Пока продолжаем работать и уничтожать врага. Самая главная задача для нас сейчас - отбросить максимально вражеские огневые позиции, чтобы херсонцам на правом берегу было немножко легче и выбить возможность авиационных и ударов управляемыми бомбами, которыми они чрезвычайно мощно крушат Бериславский район", - сказала она.

Видео дня

Высадки украинских бойцов на левом берегу

Как сообщал УНИАН, еще в августе британская разведка отмечала, что у россиян большие проблемы из-за высадки Вооруженных сил Украины на левый берег Днепра.

Они наблюдали оживление маломасштабных боевых действий, которые ухудшали дела захватчиков, а также создание новых плацдармов украинскими бойцами.

Вас также могут заинтересовать новости: