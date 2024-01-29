"Славнефть", согласно официальному сайту предприятия, входит в десятку крупнейших нефтяных компаний россии по объему добычи нефти.

В российском Ярославле беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод, также БПЛА были замечены в Ростовской области.

По информации телеграм-каналов, дрон упал рядом с установкой для гидрокрекинга на заводе "Славнефть-ЯНОС" около 7 утра по московскому времени. Место происшествия было оцеплено.

Как рассказали телеграм-каналу ASTRA местные жители и работник предприятия, сотрудников завода временно отпустили домой. Канал также опубликовал видео последствий падения дрона.

"Славнефть", согласно официальному сайту предприятия, входит в десятку крупнейших нефтяных компаний россии по объему добычи нефти.

Губернатор Ростовской области заявил, что сегодня утром на территории Неклиновского района средствами радиоэлектронной борьбы якобы был нейтрализован беспилотный летательный аппарат.

"В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере. В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации. Пострадавших нет", - сказал он.

Удары по НПЗ в РФ - детали

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод Роснефти на юге России остановил переработку нефти после пожара вследствие попадания беспилотников. Отмечается, этот удар был четвертым по крупному российскому объекту энергетической инфраструктуры за последнюю неделю, включая атаку на терминал по экспорту и переработке топлива в Балтийском море в порту Усть-Луга, который занимается отгрузкой нефтепродуктов.

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