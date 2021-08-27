Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрела российских оккупантов на востоке Украины погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в социальной сети Facebook.

В частности, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, не совместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРФ стянула войска в оккупированный Крым - разведкаВ связи с этим о действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Ситуация на Донбассе

Боевики на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. В результате один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

За прошедшие сутки, 26 августа, противник бил из противотанковых ракетных комплексов возле населенного пункта Орехово. Кроме того, боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов 82-го калибра возле Авдеевки, а в районе Новолуганского вели огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военный получил ранение. Его госпитализировали в лечебное учреждение. Состояние бойца удовлетворительное.

Автор: Виталий Саенко