На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей командование российских оккупационных войск с 20 апреля усиливает привлечение местного населения на военную службу в соединения и части первого и второго армейских корпусов.
Читайте такжеГончаренко развернул простреленный флаг в ПАСЕ, ему пригрозили санкциями (видео)Как сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на данные разведки, так называемые "военные комиссариаты" на ВОТ в Донецкой и Луганской областях обязаны в течение десяти дней уточнить списки и наличие лиц, которые будут призываться принудительно.
Также наблюдается постоянное увеличение небоевых потерь среди личного состава в подразделениях противника. Так, по данным разведки, на прошлой неделе количество небоевых потерь вооруженных формирований РФ составило: безвозвратных - 7, санитарных - 16.
"Из-за распространения фейковых сообщений и беспочвенных обвинений в российских и местных СМИ оккупанты пытаются переложить ответственность за гибель и ранения наемников на Вооруженные силы Украины", - уточнили в Минобороны.
Стягивание Россией войск к границе с Украиной
- 30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.
- В Пентагоне 20 апреля заявили, что Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.
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