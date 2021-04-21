В частности, "военные комиссариаты" на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей обязаны в течение десяти дней уточнить списки и наличие лиц, которые будут призываться принудительно.

На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей командование российских оккупационных войск с 20 апреля усиливает привлечение местного населения на военную службу в соединения и части первого и второго армейских корпусов.

Читайте такжеГончаренко развернул простреленный флаг в ПАСЕ, ему пригрозили санкциями (видео)Как сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на данные разведки, так называемые "военные комиссариаты" на ВОТ в Донецкой и Луганской областях обязаны в течение десяти дней уточнить списки и наличие лиц, которые будут призываться принудительно.

Также наблюдается постоянное увеличение небоевых потерь среди личного состава в подразделениях противника. Так, по данным разведки, на прошлой неделе количество небоевых потерь вооруженных формирований РФ составило: безвозвратных - 7, санитарных - 16.

"Из-за распространения фейковых сообщений и беспочвенных обвинений в российских и местных СМИ оккупанты пытаются переложить ответственность за гибель и ранения наемников на Вооруженные силы Украины", - уточнили в Минобороны.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

В Пентагоне 20 апреля заявили, что Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.

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Автор: Антонина Доломанжи