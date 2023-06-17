По предварительной информации отключилась автоматика на подстанции "Севастополь".

В оккупированном Севастополе вечером выключалось электроснабжение, отключалась автоматика подстанции "Севастополь". Как сообщили местные телеграм-каналы, свет пропал в половине города. Одновременно свет отключили в Алуште.

Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что, по предварительной информации, свет пропал после того, как отключилась автоматика на подстанции "Севастополь". Около 22:55 по местному времени замглавы Севастополя Евгений Горлов сообщил, что во все районы города вернулся свет.

Позже стало известно, что было отключено 80% потребителей Севастополя, а именно центр города, Камышовую бухту, проспект Острякова, Корабельную сторону, часть Казачьей бухты.

Издание "РБК-Украина" утверждает, что в Севастополе и Алуште, по словам местных жителей, свет пропал после атаки беспилотника.

Проишествия в Севастополе - детали

29 мая в Севастополе было неспокойно, там прогремел громкий взрыв. Сообщалось, что взрыв был мощным, его слышали во всех районах города, "хлопок" произошел в 19:11.

31 мая в оккупированном Россией Крыму в Севастополе раздалась стрельба: в районе Стрелецкой бухты после 11:40 31 мая началась беспорядочная стрельба из стрелкового оружия.

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