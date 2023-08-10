В Воздушных силах предупредили об угрозе применения врагом ударных беспилотников.

В ночь на четверг, 10 августа, российские оккупационные войска в очередной раз запустили по Украине ударные дроны. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

"Внимание! Для Киева есть угроза применения врагом ударных БПЛА! Пребывайте в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – сообщил начальник КМВА Сергей Попко. Об угрозе применения дронов противником также предупреждают в Воздушных силах ВСУ.

Обновлено 00:53: Тревога также объявлена в Черкасской области. Военные предупредили об угрозе применения Россией ударных беспилотников.

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По состоянию на 00:24 тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

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Атаки РФ по Украине

Российские оккупанты ежедневно атакуют украинские города разным вооружением – применяют ракеты, авиационные бомбы, беспилотники и т.д. Нередко тревоги объявляют и из-за взлета российских истребителей МиГ-31К. В частности, в течение дня, 9 августа, это стало причиной включения сирен четыре раза. Во время одного из таких взлетов Россия имитировала пуски "Кинжалов".

Однако, к сожалению, имитационные пуски – скорее исключение. Россияне активно поливают огнем украинские города, особенно находящиеся близко к линии фронта. Так, вечером 9 августа оккупанты ударили по жилому кварталу в Запорожье. Погибли два человека, еще семеро – ранены. Российским ударом полностью разрушило храм.

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